Život v bezprávnom štáte

Všetci sa s hrôzou pozeráme, ako si jeden generál robí, čo chce a ignoruje celonárodné protesty proti vojenskému režimu aj medzinárodný tlak.

Februárovému vojenskému prevratu predchádzalo zopár kľúčových udalostí, ktoré spomeniem v ďalšom blogu. To, čo nasledovalo je ako vytrhnuté z Orwellovského distopického románu, no pre nás v Mjanmarsku každodenná realita.

Arbitrátne zmeny zákonov ako hrozba proti protestujúcim

Pár dní po prevrate bolo v krajine vyhlásené stanné právo, zákaz zhromažďovania sa a nočný zákaz vychádzania ako prevencia proti protestom. Armáda chce takto prinútiť všetkých, ktorí sa pridali k občianskej neposlušnosti, aby sa vrátili do práce. Ľudí to však nezastavilo, protesty vypukli v celej krajine a tak si junta upravila ústavné články o ľudských právach a aktuálne môže: zatknúť kohokoľvek bez oficiálneho príkazu, spraviť prehliadku bytov bez jasného dôvodu a na zadržať ľudí na dobu neurčitú, tiež bez akéhokoľvek dôvodu a v mnohých prípadoch nepovoľujú ani stretnutie s právnikom. Junta tiež zmenila trestný zákon a prakticky všetko v spojení s protestami spravila nezákonným: ktokoľvek, kto akýmkoľvek spôsobom vzbudzuje nespokojnosť voči vláde, brzdí fungovanie štátu a zabraňuje obranným zložkám vo vykonávaní svojich povinností a prekáža štátnym zamestnancom vo výkone ich činností, môže byť potrestaný odňatím slobody až do 20 rokov a/alebo peňažným trestom. Tiež zo dňa na deň upravili zákon o elektronických transakciách a ktokoľvek, kto na internete šíri správy s úmyslom vyvolať paniku verejnosti alebo znížiť dôstojnosť štátnej správy môže skončiť na tri roky vo väzení. Vzhľadom na to, že vojenská junta považuje protesty za šírenie paniky a rozbíjanie vnútornej jednoty (to, že si ju prevratom rozbili sami, ako inak, popierajú), všetko, čo je zverejnené proti súčasnému režimu, môže byť týmto zákonom potrestané. Teoreticky aj tento blog.

Nie sme junta a nespravili sme žiaden prevrat

Junta vydala viacero varovaní novinárom a médiám, aby nepoužívali výrazy ako puč, junta, režim a vojenská vláda, v spojení s nimi, lebo, ako to sami tvrdia, oni len prevzali moc v súlade s ústavou a na základe núdzového stavu. To, že sú to bludy im odkázalo 20 médií s tým, že všetky stále pokračujú s používaním týchto výrazov, ktoré pravdivo opisujú súčasný stav. Štátne médiá medzitým začali zverejňovať propagandu a namiesto ulíc plných protestov ukazujú ako vojaci navštevujú chorých, zametajú pagody alebo bežní ľudia cvičia v parkoch a vyberajú si svoje dôchodky z bánk, ktoré sú v skutočnosti na pokraji krachu. Niekedy neviem, či sa mám smiať alebo plakať nad tým, ako prezentujú život v Mjanmarsku (pokojný, normálny), hlavne keď sa sociálnymi sieťami šíria videá zaznamenávajúce protesty v každom kúte v krajiny a policajnú brutalitu.

Každodenná realita v Yangone, najväčšom meste Mjanmarska

Na slovíčko, poďte s nami, pod rúškom tmy a v offline čase

Každú noc od 1 do 9 hodiny rána armáda vypína internet a pod rúškom tmy a v offline čase sa tiež pravidelne konajú razie, kde polícia a armáda zavíta domov k ľuďom, ktorí sú aktívni a vplyvní v občianskej neposlušnosti alebo majú spojenie s politickou stranou, čo vyhrala novembrové voľby a s odôvodnením "chceme sa len niečo spýtať" odvedú dotyčnú osobu nevedno kam. Dodnes bolo zadržaných viac ako 700 ľudí z rôznych odvetví, vrátane študentov, lekárov, politických aktivistov a spisovateľov. Príbuzní s nimi nemajú žiaden kontakt a nevedia, kde ich blízkych držia a dokedy. Bezmocnosť je cítiť z live videí, ktoré sa podarilo príbuzným nahrať a zverejniť, keď sa internet sprevádzkuje. Junta vydala zatykač na 60 celebrít, ktoré „narušujú stability štátu prostredníctvom ich obrovského vplyvu sociálnych médií“ tým, že sa verejne pridali k občianskej neposlušnosti a majú milóny sledovateľov. Zatiaľ zatkli dvoch, zvyšku sa darí skrývať.

V noci sa hliadkuje a dáva pozor na výtržníkov ako aj políciu

Armáda v prvých dňoch prevratu udelila amnestiu viac ako 20,000 väzňom, ktorých po prepustení rozmiestnili do susedstiev, aby robili problémy a podpálili domy. Moja ulica sa hneď zmobilizovala, vyzbierali sme peniaze a nainštalovali sa bezpečnostné kamery a v noci začali dobrovoľníci hliadkovať. Ak sa niečo deje, tieto hliadky hneď zmobilizujú všetkých na ulici a začne sa hon na výtržníkov, ako tomu bolo včera večer. V minulosti moja komunita zabránila bezdôvodnému zatknutiu učiteľov, ktorí sa pridali k štrajku a polícia odišla s prázdnymi rukami. V prípade, že sa výtržníci chytia, tak ich hliadky podriadia výsluchu. Vo viacerých prípadoch sa títo výtržníci priznajú, že im vojaci zaplatili, nadrogovali a nakázali robiť bordel medzi ľuďmi.

Náplň práce polície nie je chrániť verejnosť, ale útočiť

To, že sa nikto nemôže spoliehať na policatov sa potvrdilo viackrát, keď policajné auto priviezlo nočných výtržníkov alebo keď policajti bez dôvodu začali strieľať na nočné hliadky civilistov. Na sociálnych sieťach sa policajti chvália tým, že sú pripravení a že sa neboja strieľať na ľudí. V mestách je vidno mobilizáciu vojakov a policajtov a v noci mi pravidelne pod oknom prejde 6 až 10 vojenských áut. Aktuálne sú v Yangone prítomní bežní policajti, zásahové jednotky trénované na demonštrácie a špeciálne jednotky armády, ktoré povolali z hraničných oblastí Mjanmarska, kde sa stále aktívne bojuje. To, že ozbrojené sily nevedia ako zvládať davy protestantov, ktoré sú odhodlané vytrvať v ich nenásilných štrajkoch a okupovať ulice pokiaľ sa nenastolí demokracia, sa ukazuje každodenným zvyšovaním počtu obetí zasiahnutých skutočnými guľkami. V posledných dňoch polícia bez varovania útočí na protestujúcich, ktorí sú nútení budovať barikády zo všetkého možného, len aby im sťažili ich napredovanie. Vynaliezaví ľudia vytlačili obrovské plagáty s tvárou diktátora a poukladali ich na cesty. Je obrovská urážka, ak by niektorí z policajov alebo vojakov na svojho vodcu stúpil a za ten čas, čo im trvá odstránenie týchto plagátov, protestujúci sa rozpŕchnu. Aby toho nebolo málo, vojaci sa prezliekajú do policajných uniform alebo do bežného civilného oblečenia, aby zmiatli protestujúcich a nepripravených na nich mohli brutálne zaútočiť. Armáda to filmuje a zverejňuje ako dôkaz, že protesty sú násilné, čím odôvodňuje svoju vládu. Hlava 22.

Provizórne bariéry na ochranu pred výtržníkmi aj políciou

Dávať si pozor na to, kto ti čo ponúka

Ľudia v tomto čase držia spolu a je vidieť obrovskú súdržnosť a vzájomnú podporu medzi komunitami. Viacerí ponúkajú jedlo, pitie, odvoz z/do miesta protestov a každý pomáha, ako vie. No armáda to začala zneužívať a objavili sa fľaše s vodou, do ktorých bolo niečo napustené, aby protestujúcim prišlo zle a autá, ktoré ponúkajú odvoz alebo jednotlivci, ktorí prichýlili protestujúcich, keď utekali pred políciou, aby ich nakoniec odovzdali priamo do väzenia. V niektorých miestach boli dokonca využívané sanitky, ktoré buď prevážali výtržníkov alebo pod zámienkou ošetrenia zbierali zranených ľudí. Až takto hlboko sa dá klesnúť, keď generálom dochádzajú nápady a keď sa všemožne snažia vyprovokovať vzájomnú nevraživosť medzi ľuďmi. Nefunguje to a ľudia si pomáhajú ešte viac.

Keď dochádzajú financie, tak armáde neostáva iné, ako kradnúť

Armáda drzo požiadala pagody a budhistických mníchov o peniaze, ktoré tieto komunity pravidelne zbierajú od veriacich. Keď im mnísi povedali, že tieto peniaze nemajú a nedajú, lebo sú v Centrálnej Banke, na druhý deň bola banka obklopená desiatkami armádnych vozidiel a doteraz sa nevie, akú hodnotu peňazí z nej armáda vybrala. S medzinárodnými sankciami a rozvojovou pomocou pozastavenou, sa junte míňajú peniaze. Viacerí policajti boli odfotení, ako zbierajú jedlo a vodu potom, čo rozohnali protesty a dokonca sa vlámali do miestnych reštaurácií odkiaľ vzali všetko jedlo a samozrejme nezaplatili. Evidentne im veľmi chutí indická kuchyňa.

Oháňať sa medzinárodnými zmluvami, keď sami na nich kašlú

Ambasády a medzinárodné organizácie vydali vyhlásenia, v ktorých odsúdzujú prevrat a vojenskú vládu a viacerí ambasádori otvorene podporili hnutie občianskej neposlušnosti. Na to im generáli odkázali, že porušujú medzinárodný Viedenský dohovor a reagujú na to, čo sú v podstate vnútorné záležitosti Mjanmarska a zahraničné misie v krajine majú zvážiť svoje skutky, lebo môžu čeliť dôsledkom. To, že armáda pravidelne porušuje ľudské práva, právo na slobodu slova a zhromažďovania a Ženevský dohovor o neútočení na zdravotníkov, ktorí poskytujú prvú pomoc, generáli tvrdohlavo popierajú. Propaganda vydáva správy o tom, ako sa vojaci držia všetkých protokolov, keď zasahujú proti neozbrojeným demonštrantom a o tom, že používajú skutočnú muníciu, sa určite v novinách nezmienia.

Protesty pred kanceláriou OSN v Yangone

Voľby sú neplatné a líderka je obvinená z toho, že mala v dome vysielačky, ktoré jej pridelila armáda

Na koniec som si nechala bizarné obvinenia proti štátnej kancelárke, Aung San Suu Kyi, ktorá bola zadržaná v deň prevratu a odvtedy ju nikto nevidel. Pár dní po jej zadržaní armáda vydala vyhlásenie, že v jej rezidencii sa našli vysielačky, ktoré boli ilegálne privezené zo zahraničia a za to jej hrozia 3 roky vo väzení. To, že jej tie vysielačky pridelilo Ministerstvo Informácii, ktoré spadá pod armádou kontrolované ministerstvá, asi pozabudli. Jej súdny proces bol polhodinový videokonferenčný hovor, kde jej pridali ďalšie obvinenia v súvislosti s tým, že porušila koronavírusové obmedzenia a odročili pojednávanie na 1. marca. Doteraz jej nedovolili sa stretnúť s právnikom, ktorý ju zastupuje. Pravdepodobne ju takto držia v komunikačnom vákuu a tak vôbec netuší, že sa v jej krajine protestuje. Junta sa od začiatku odvolávala na podvody vo voľbách, rozpustila a zatkla predstaviteľov pôvodnej volebnej komisie a vymenovala namiesto nich svoju, ktorá minulý týždeň oznámila, že výsledky volieb, v ktorých strana Aung San Suu Kyi získala 83% hlasov, sú jednoducho anulované.

Brutálne útoky mladých, starých, deti vo všetkých častiach Mjanmarska, ľudí od protestov neodradí. Práve naopak, všetci sú rozhodnutí vytrvať, lebo alternatíva života pod vojenskou nadvládou je pre nich omnoho horšia. Keď sa v piatok v Generálnom Zhromaždení OSN mjanmarský ambasádor U Kyaw Mon Tun verejne postavil za ľudí a zvolenú vládu, mnohým to dodalo odvahu pokračovať aj napriek tomu, že na uliciach riskujú svoje životy. Junta ho na druhý deň vyhlásila za zradcu a tvrdila, že čítal zlú reč, no krajiny sa postavili za neho a jeho odvážny skutok. Každodenne obdivujem odvahu a vynaliezavosť Mjanmarčanov a je aj na medzinárodných spoločenstvách a jednotlivých krajinách sa za nich postaviť. Aby boli posledná generácia, ktorá musí bojovať za základné ľudské práva a demokraciu.

Nikdy nepokľakneme pred vojenskými čižmami, odkazujú Mjanmarčania armáde

Chceme demokraciu