Mjanmarsko v bode nula (fotostory)

Skandovanie sa ozýva pod oknami a mne sa vôbec nedá sústrediť na prácu. Skúšam byť zaneprázdnená, no myšlienky mi utekajú ľuďom vonku a k tomu, čo sa za posledné dni udialo. Mjanmarsko povstalo proti armáde v boji za demokraciu.

Potom, ako sme sa minulý týždeň zobudili do vojenského prevratu a všade bol chaos, situácia na chvíľu vyzerala normálne, no bolo len otázkou času, kedy sa napätie prelomí. Ako prvá reakcia ľudí bola mjanmarská tradícia vyháňania diabla a zla pomocou hluku. Každý večer o ôsmej tak začne orchester panvíc a hrncov a trvá aspoň pol hodinu. Ďalšou odozvou bol začiatok online občianskej neposlušnosti a vyhlásenie štrajkov v kľúčových odvetviach. A vyvesenie červeného prádla na balkónoch na znak podpory víťaznej strany NLD.

Karikatúra vyháňania diabla, v tomto prípade, armády

Sušenie červenej bielizne na balkónoch ľudí na podporu strany NLD

V uliciach Yangonu sa protesty začali v sobotu napriek tomu, že na celý deň vypli internet, aby zabránili zhromažďovaniu sa ľudí. Nikoho to neodradilo, všetci ihneď prešli na komunikovanie cez smsky a telefonátmi sa koordinovali na miesto protestu. Armáda v prvý deň nasadila desiatky policajných tímov, ale k žiadnemu konfliktu nedošlo. Práve naopak, protestujúci dávali policajtom, ktorí stáli v pozore, vodu a niektorí odvážlivci im za uniformu zastokávali aj ruže. Takto mierumilovne sa začali protesty, ktoré pretrvávajú aj napriek novovyhlásenému stannému právu (martial law), ktorým sa zaviedol zákaz zhromažďovania skupiniek s viac ako 5 ľuďmi a opätovne prijal zákaz večerného vychádzania, potom, čo sa na jeden deň zrušil.

Protestujúci pred nasadenou políciou v sobotu, prvý deň protestu

Protestujúci sa usadili pred nákupným centrom a takto dávali najavo svoju nespokojnosť so situáciou

Tri vystrčené prsty sa stali symbolom protestov aj v Mjanmarsku

V nedeľu sa protestujúci začali presúvať cez celý Yangon a zoskupovať na strategických miestach. Tisícky ľudí vyšlo do ulíc a skandovali pokriky za návrat k demokracii, prepustenie ich štátnej kancelárky, ktorú od prevratu nikto nevidel a o jednote. Tri vystrčené prsty, symbol protestov v Hong Kongu a susednom Thajsku, sa stali pozdravom protestujúcich Mjanmarčanov. Polícia pokračovala v dohliadaní a nezasahovala, iba ticho sledovala, aj keď napätie sa dalo krájať. Nikto totiž nevie, ako bude armáda reagovať, aké príkazy vydá a všetci sú si vedomí, že sa situácia môže kedykoľvek zvrtnúť, ako tomu bolo počas dvoch podobných protestov pred desaťročiami.

Protesty v ulicach Yangonu

Červené more - farba strany štátnej kancelárky, ktorá vyhrala novembrové voľby je aj farbou protestov

Polícia pred radnicou v Yangone. Od začiatku protestov je prístup k radnici zabarikádovaný a strážia ho policajti, ktorí od protestujúcich dostali ruže a vodu

Na bicykli aj pešky - tisícky ľudí vyšli do ulíc

Mladí ľudia a študenti sú jednoznačne hlavnou pohonnou silou protestov, no postupne sa pridávajú učitelia, štátni úradníci, právnici, doktori, rušňovodiči, pracovníci v bankách a fabrikách. Zdravotnícke zariadenia sú iba v pohotovosti a úplne sa prestalo testovať na koronavírus. Nikto nechce pracovať pre armádnu diktatúru, hoci generáli sa všemožne snažia, aby všetko fungovalo ako zvyčajne. V telke beží propaganga o tom, ako vojaci navštevujú nemocnice a zametajú pagody a bežní ľudia cvičia v parku. O protestoch sa nič nespomína. Vcelku bizarná taktika, ktorá by fungovala počas minulých pučov, no v tomto čase sociálnych sietí a informácii je to skôr na smiech. Každý človek vie, že desaťtisíce ľudí je vonku v uliciach a že každým dňom odpor voči režimu narastá. V Yangone sa začalo jazdiť na motorkách, veľké cesty sú blokované ľuďmi a prostestujúcimi v autách a ja sa niekedy skôr cítim ako na festivale.

Protestujúci blokujú ulice a nikomu to nevadí

Atmosféra je napätá, no všetci sú zjednotení za jeden cieľ - demokraciu

Davy ľudí na uliciach skandujú pokriky za demokraciu, zdravie štátnej kancelárky a koniec vojenského režimu

Protestujúci blokujú hlavné cesty a autá im na pozdrav trúbia a ukazujú tri vystrčené prsty - symbol revolúcie

Po vyhlásení stanného práva sa ľudia začali združovať v menších skupinkách, no od protestov to nikoho neodradilo

Boj za demokraciu a spravodlivosť v Mjanmarsku

Doktori sú k dispozícii ľuďom na uliciach a nie armáde v zatvorených nemocniciach.

Ľudia sú združení proti spoločnému nepriateľovi. Medici sú v pohotovosti na miestach protestov. Dobrovoľníci rozdávajú vodu a občerstvenie a zbierajú odpadky po protestujúcich. Každý sa zapája, ako vie. Otázkou je, či a ako armáda zareaguje. Zatiaľ sa neprejavili, no keďže je vyhlásený núdzový stav a stanné právo, môžu akékoľvek svoje skutky odôvodniť. Nateraz sa obmedzujú k nočným raziám kancelárií víťaznej strany NLD a k zatýkaniu poradcov štátnej kancelárky a priaznivcov NLD. Ako toto píšem, tiež povráva, že sa s pomocou čínskych IT expertov snažia prijať zákon na zavedenie kybernetickej firewall a tým úplne kontrolovať a obmedziť slobodu prejavu na internete a prístup k internetu, aby zabránili šíreniu informáciách lokálne aj medzinárodne. Či je to pravda, uvidíme časom, no internet pravdepodobne zasa odpoja na víkend, na ktorý pripadá armádny sviatok, Deň Únie Mjanmarska, čo je vzhľadom na súčasnú situáciu dosť sarkastické.

"Zaplietli ste sa so zlou generáciou" odkazujú mladí ľudia armáde

A pre lepšiu predstavivosť, pridávam aj video z protestov, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami a sumarizuje náladu v Yangone.

video //www.youtube.com/embed/4DxUOCYZ30Q