Deň, kedy v Mjanmarsku došlo k vojenskému prevratu

Zobudili sme sa do dňa, ktorý nikto nečakal a už vôbec sa naň nepripravoval. V noci pred zasadaním nového parlamentu armáda zadržala vládnych predstaviteľov a došlo k štátnemu prevratu.

5:18 - zvoní budík, ale ako zvyčajne, zostať v posteli pár ďalších minút prevažuje nad mojou ambíciou vstať skoro a byť produktívna a tak budík posúvam na neskôr. Vôbec netuším, že mjanmarská líderka Aung San Suu Kyi bola vzatá do väzby a spím ďalej.

6:20 - zapínam wifi a kontrolujem správy. Prvé vidím plačúce smajlíky v skupinke, s ktorou bicyklujem. A potom sa to začalo valiť, kamarát v USA sa pýta, nech dám vedieť, či som ok. A či mám plán. Rozospato odpovedám, že môj jediný plán je aktuálne spraviť si nejaké zásoby, keďže v chladnične nič nemám. Ďalej premýšľať neviem. Pozriem na BBC, tam je to na hlavnej stránke, SME.sk a Denník N ešte nič nepíšu, Slovensko spí. Twitter, ten je toho plný: V Mjanmarsku došlo k prevratu, v noci zatkli Aung San Suu Kyi, líderku stravy, ktorá v novembri vyhrala s veľkým náskokom parlamentné voľby, prezidenta a ďalších vysoko postavených funkcionárov súčasnej vlády a členov víťaznej strany. Armáda prevzala moc.

7:45 - v rýchlosti jem ovsáky, ktoré mi vôbec nejdú dole krkom a plánujem ísť na trh, ktorý otvárajú o pol hodiny. Jeden z mobilných operátorov nefunguje vôbec, ďalší ešte ako tak, no wifina zatiaľ drží a ja ostávam v kontakte so svetom. V hlavnom meste Naypyitaw sú všetci mobilní operátori odpojení, telefonovanie ani internet nefunguje, nedá sa spojiť s novinármi, ktorí tam šli na monitorovanie zasadania nového parlamentu. Rozposielam správy, že som ok, pre prípad, keby internet odpojili aj v Yangone. Prvýkrát twittujem a niekto ma pridal do skupinky, s ďalšími, ktorí twittujú o aktuálnej situácii v krajine. Zvuky ulice nenaznačujú, že ide o mimoriadny deň, pouličné predavačky chodia popri domoch a predávajú raňajky ako každé ráno.

8:30 - V Go Green, organickom trhovisku, nikto nie je a ja kupujem trvanlivú zeleninu aspoň na dva týždne. Cestou som na bicykli prešla tri mestské časti, v každej to vyzeralo rovnako - ľudia sa zásobujú a vykupujú kilá ryže, litre oleja a cibuľu. Mjanmarské nevyhnutnosti. Vojaci vydali vyhlásenie, že všetka súdna, výkonná a zákonodarná moc je v rukách najvyššieho veliteľa armády, generála Min Aung Hlainga, ktorý mal ako 65 ročný ísť v júni tohto roka do dôchodku. Evidentne nepôjde.

9:30 - po ceste domov míňam dlhé rady pred bankomatmi, čo mi pripomína, že by som si aj ja mala ísť vybrať hotovosť, pre prípad. Bankomat pri mojej bytovke nefunguje, lebo všetky spojenia sú prerušené. Tak je to aj v ďalších troch bankách, takže hotovosť nechávam na neskôr. Už nefunguje ani jeden telefónny operátor a som mimo domu, takže sa nemám ako spojiť so svojím tímom. Mali sme sa stretnúť o desiatej v reštaurácii, keďže kancelária je zatvorená. Idem tam a uvidím, či sa mi podarí na niekoho natrafiť.

10:04 - pri reštaurácii, kde sme sa mali stretnúť, nikto z môjho tímu nie je, zato je tam kopec vojakov. Sídli tu totiž rádio stanica, ktorej vysielanie je prerušené a vojaci na to dozerajú. Na moju otázku, či je reštaurácia zavretá, vojaci neodpovedajú, len na mňa zazerajú s puškami na pleci a ja radšej fujazdím preč. Idem domov, kde možno wifina stále funguje a ja sa budem vedieť spojiť s tímom.

10:50 - spojila som sa s tímom a idem ich nájsť na adrese, ktorú mi poslali. Telefónne linky stále nefungujú a ľudia už vzdali snahu vybrať si peniaze z bankomatov. Na uliciach je relatívny kľud. Keď minulý týždeň armáda naznačovala, že môže zrušiť ústavu a nastoliť vojenský prevrat, všetci sme sa znepokojili, ale asi nikto netušil, že by to aj naozaj spravili. Veď súčasnú kvázi demokraciu si vytvorili oni sami, keď predali moc civilistom, no stále si zachovali moc nad kľúčovými ministerstvami: vnútra, bezpečnostných zložiek a hraničných záležitostí. Cez víkend vydali ďalšie vyhlásenie o tom, že žiaden prevrat neplánujú, to si len novinári zle interpretovali. A nakoniec, podľa nich plne v súlade s ústavou, dnes prebrali moc. Súčasná kríza sa spustila tým, že civilná vláda odmietla preskúmať tvrdenia armády o nezrovnalostiach vo voľbách, ktoré dopadli pre armádnu stranu katastrofálne.

11:00 V najnovšom prejave armáda vyhlasuje núdzový stav na jeden rok a plánuje usporiadanie nových volieb, po ktorých víťazovi odovzdá moc. Všetci tomu veríme. Nechcú pripustiť, že krajina si víťaza už zvolila v novembri, zatiaľčo ich popularita výrazne klesla. Šokujúce uvedomiť si, že ľudia môžu byť unavení z vojenskej vlády...

12:00 - tímové stretnutie je u mňa doma, nikam inam sa nedá ísť. Plánujeme, do akej miery vieme normálne pracovať, keď sa nemôžeme nikomu v dedinách, kde poskytujeme elektrinu, dovolať ani tam cestovať. Diaľnica medzi Yangonom a Mandalay je blokovaná a prístup do ďalších regiónov nejasný. Nateraz sa cestovanie odkladá. Jeden z mobilných operátorov, telenor, obnovil svoje služby a spájame sa so zvyškom tímu v Mandalay.

14:10 - obed v blízkom teashope, ryža a šalát. Tím sa mi sťažuje, že im ráno nefungoval internet a nevedeli s nikým telefonicky spojiť ani si vybrať peniaze. Súcitím s nimi, no nie som si istá, či si plne uvedomujú vážnosť situácie. Nevyjadrili znepokojenie nad tým, že nevieme, kde sa nachádza ich prezident ani štátna kancelárka, no môže to byť tým, že Mjanmarčania navonok neprejavujú svoje emócie. Nikto nevie, čo tento stav znamená a ako sa veci vyvinú. V teashope všetci hovoria len o tom, pandémia definitívne padla v rebríčku dôležitosti.

16:20 - Sťahujem appky, ktoré mi majú pomôcť skontaktovať sa so známymi, ak by nič nefungovalo. No musíme byť v blízkosti do 100 metrov, tak mi je to zatiaľ celkom na nič. Ooredoo, ďalší mobilný operátor znova funguje. Prišla mi donáška jahôd, treba myslieť na nevyhnutné potraviny a malé pôžitky.

18:15 - doma neobsedím, idem ku Ines a Angusovi, ktorí sú v susedstve. Aj oni boli taki (ne)produktívni ako ja a diskutujeme udalosti dňa s ginom a tonikom v ruke. Priznali sa mi, že oni si pohárik dali už ráno.

19:45 - moja domáca mi volá, že armáda oznámila zákaz vychádzania od 20:00 a tak mám 15 minút na návrat domov. Vrhám do seba pohár ginu a nasadám na bicykel. Na uliciach je stále rušno, no cítiť zhon.

21:00 - 11 nových ministrov bolo nahradených vojenskými predstaviteľmi, vrátane ministra zdravotníctva. Zatiaľ nie je jasné, aký má junta plán na boj s koronou alebo očkovaním. A tak to predtým sľubne vyzeralo s klesajúcimi prípadmi.

21:50 - monitorujem twitter a whatsapp, kde kolujú rôzne klebety: ževraj internet prestane fungovať zajtra od deviatej, ževraj sa vnútroštátne lety rušia minimálne do mája, ževraj sa banky zajtra otvoria. Nič sa nedá overiť. A na úvodnej stránke SME.sk sa stále sa o tomto štátnom prevrate nepíše, veď ono to asi nie je až taká netradičná svetová udalosť.

Nateraz sa odpájam a dúfam, že nás zajtra neodpoja natrvalo.