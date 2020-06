Mjanmarská cesta k normálu

Ľudia si lámu hlavy nad tým, prečo je v 50 miliónovej krajine len 260 potvrdených prípadov. Niektorí to pripisujú tropickému počasiu, iní veria, že Mjanmarčania majú dobrú imunitu. A žeby to bolo výsledkom prijatých obmedzení?

Fakt, že Mjanmarsko má 1500 km hranicu s Čínou a že sa v apríli z okolitých štátov kvôli oslavám budhistického nového roka vracajú tisícky migrantov, neznamenal, že by sa vláda vopred pripravila na možné prepuknutie pandémie. Pred prvým potvrdeným prípadom sa predstavitelia vlády akurát tak dušovali, že strava a životospráva Mjanmarčanov ich chráni pred koronavírusom. Potom, ako sa koncom marca potvrdilo, že vírus sa dostal aj do Mjanmarska a prvý prípad bol Mjanmarčan vracajúci sa z Ameriky, sa začali prijímať všelijaké, občas náhodné opatrenia, vrátane dezinfekcie ulíc, kompletného uzavretia najväčšieho mesta na 2 týždne a zrušenia letov na neurčito.

Odvtedy uplynuli viac ako dva mesiace a krajina sa, bez toho, aby sa situácia dramaticky zhoršila, pomaly vracia do normálu. Na niektorých miestach je ľahké zabudnúť, že nejaké obmedzenia kedysi boli, hoci oficiálne sú stále v platnosti. Ako Mjanmarsko zareagovalo na neviditeľného nepriateľa? Svojsky.

Dezinfikovanie ulíc v Yangone

Zabarikádovaná ulica, kde sa vyskytol prípad koronavírusu

21 dňová štátna karanténa

Napriek tomu, že sa prípady objavili až relatívne neskoro, vo februári ani v marci sa z hľadiska testovania a prevencie dialo len veľmi málo. Až po prvom oficiálne potvrdenom prípade sa spolu s opatreniami začali objavovať homofóbne reakcie hlavne voči ľudom vracajúcim sa zo zahraničia (dovliekli ste koronavírus zo zahraničia, mali ste tam radšej ostať). Od konca marca tak platilo nariadenie pre všetkých prichádzajúcich z Číny, Kórei a štyroch európskych krajín s najväčším počtom prípadov (Nemecka, Talianska, Francúzska a Španielska) na absolvovanie 14-dňového pobytu v štátnej karanténe. S pribúdajúcimi prípadmi vláda toto nariadenie viackrát pozmenila a aktuálne musia všetci prichádzajúci - poväčšine Mjanmarčania vracajúci sa repatriačnými letmi zo zahraničia - stráviť v karanténe 21 dní plus následných 7 dní v domácej izolácii. Keďže vláda zakazuje ľudom v karanténe odpovedať na otázky novinárov, nikto nemá predstavu, ako to tam vyzerá. Situácia je taká, že aktuálne sa v karanténnych zariadeniach v krajine - väčšinou sú to školy alebo verejné budovy - nachádza 40,000 ľudí. Kto si vie priplatiť, môže tých 21 dní stráviť v jednom z hotelov, ktoré namiesto turistov slúžia koronavírusu. Najbizarnejšie na tomto celom je, že tí, ktorí sa úspešne vyliečia, musia ísť do 21-dňovej štátnej karantény tiež, predtým, ako ich pustia domov do izolácie. Človek tak môže v štátnej karanténe stráviť aj pár mesiacov.

Testovanie & potvrdené prípady

Keď v novinách slávnostne oznámili dodávku nových testovacích zariadení, mnohí očakávali, že sa zvýši úroveň testovania, no okrem týchto prázdnych rečí sa toho veľa nezmenilo a testuje sa iba pár stovák denne aj to poväčšine ľudia v karanténnych zariadeniach. Ministerstvo potvrdí denne menej ako 10 prípadov, zvyčajne u navrátilcov zo zahraničia a lokálne šírenie je tak stále veľká záhada.

Umývadlá sú novým hitom na verejných priestranstvách

Reštaurácie dneška

Zastávka autobusu

Každodenné obmedzenia

Počas dvoch týždňoch mjanmarského nového roka, Thingyan, kedy je zvyčajne každý v uliciach a špliecha vodu na okoloidúcich, boli všetci doma, akékoľvek oslavy sa zrušili, verejné priestranstvá, obchody a vlastne všetko sa zavrelo a platil zákaz nočného vychádzania. Yangon sa premenil na mesto duchov a ja som mala radosť z prázdnych ciest. Akonáhle sa tento čas naplnil, ľudia začali vychádzať do ulíc. Zo začiatku v nich bolo cítiť ostražitosť a nervozitu, no po pár týždňoch s nízkym nárastom prípadov sa rušný život vrátil na ulice a trhy novo-vybavenými umývadlami na umytie rúk. Pri vstupe do nákupných centier strážnici merajú teplotu a striekajú na ruky dezinfekciu, niekedy si zapíšu moje údaje. Vonku sa musí nosiť rúško a niektorých vídavam s chirurgickými rukavicami, čiapkou a plastovými štítmi. Stále platí zákaz vychádzania od polnoci do štvrtej rána, ako aj zdržiavať sa v skupinkách s viac ako 5 ľuďmi, no ministerstvo povolilo viaceré výnimky a tak nikto nevie, či a kde tieto zákazy ešte platia. Nikto to nekontroluje.

Vágna vládna pomoc a obľuba zakladať výbory

Najväčší dôsledok opatrení pociťujú ľudia, ktorí sú závislí od pouličného života a neformálnej ekonomiky. Mnohí zarábajú málo až nič a počas lockdownu sa ocitli bez akejkoľvek možnosti si zarobiť a tak len prežívali. Pred uzavretím vláda distribuovala základné potraviny ľuďom, ktorí stratili zamestnanie: pouliční predavači, vodiči trojkoliek, taxikári... Výsledkom bol niekoľko stometrový rad, v ktorom títo ľudia museli čakať na svoj prídel. Neskôr vláda vyhlásila, že podnikateľom vyhradila niekoľko miliónov Kyat na podporu ich biznisu. Podľa niektorých informácií, 400 podnikov si podalo žiadosť, pomoc získali dva. V krajine, kde vládne papierová byrokracia, krízové opatrenia asi nebudú veľmi efektívne. Uvidíme v najbližších mesiacoch, ako sa vláda popasuje s novými pôžičkami od Svetovej Banky a rozvojovou pomocou na zmiernenie ekonomických dôsledkov v krajine. Čo však vláda zvláda na jednotku je zakladanie rôznych výborov: na kontrolu dobrovoľníckych aktivít, na poskytovanie podpory firmám, na obnovenie turizmu, na manažovanie koronavírusu, krízová komisia. Tieto výbory a komisie diskutujú a debatujú a rokujú, no rozhodnutia prijíma jediná osoba - štátna kancelárka a tak je nepravdepodobné, že k zmenám dôjde rýchlo.

Po hodinách čakania na ryžu a vajíčka

Organizovanie prídelu pre ľudí bez práce

Predpoveď do budúcna

Včera vláda opäť raz predĺžila zákaz medzinárodných letov, takže sa, okrem občanov, do krajiny stále nikto nedostane. Vnútroštátna doprava sa však začala pomaly obnovovať, s mnohými zdravotnými a dištančnými opatreniami. No viaceré regióny nepovoľujú vstup z iných regiónov a požadujú 2-oj týždňovú karanténu, takže na cestovanie to pre mňa ešte nevyzerá. Reštaurácie majú na stoloch plexisklo a čašníci majú rúška. No pravdupovediac, netuším, ako sa situácia vyvinie, keďže nám začína obdobie dažďov a výskytu inak bežných ochorení ako malária a horúčka dengue a tak tlak na zdravotný personál pokračuje. Chrámy - najdôležitejšia súčasť života ľudí - ostávajú zatvorené a keď sa otvoria, vstup bude povolený len určitému množstvu ľudí, aby sa zabránilo preľudneniu. Uvidím, aké výnimky a opatrenia sa ešte schvália alebo uvoľnia v najbližšom čase a zatiaľ dúfam, že sme na dobrej ceste, aj keď nikto nevie, čo je správne a čo nie.

Dezinfekcia Shwedagon pagody, ktorá ostáva pre verejnosť zatvorená

Zatvorené obchody pre turistov a ľudia vysedávajú bez práce